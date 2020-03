Malta zamyka wszystkie połączenia z Włochami przez wirusa

9 marca Air Malta i Ryanair zawiesiły loty między wyspą a północnymi Włochami. Prezes operatora lotniska Malta Airport, Alan Borg poinformował, że 7 linii lotniczych anulowało już łącznie 278 lotów z Włoch i z innych krajów z powodu wirusa, nie podał nazw przewoźników. — Ostatni tydzień lutego dał nam przedsmak tego, co nas czeka. Teraz będą to dwa trudne miesiące — powiedział Reuterowi.

Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił od wtorku (10 marca) do kwietnia zamknięcie dostępu do Włoch, starając się tym bezprecedensowym posunięciem zwalczyć największą w Europie epidemię wirusa z Chin.

Premiera Abelę krytykowano za to, że nie słuchał wcześniejszych apeli organizacji lekarzy, by wstrzymał loty z północnych Włoch, gdy pojawił się tam wirus. Pierwsze trzy przypadki koronawirusa na Malcie stwierdzono u rodziny, która udała się do Włoch i wróciła do kraju z Rzymu.

Epidemia wywołała duże zaniepokojenie sektora turystyki na wyspie, bo przypada nań niemal jedna czwarta działalności gospodarczej. Malta jest ulubionym miejscem spędzania urlopów przez Włochów, zatrzymują się tam wycieczkowce pływające po Morzu Śródziemnym. — Sektor turystyki jest odporny i pozostanie bez wątpienia silny. Malta musi być gotowa do oferowana jeszcze bardziej konkurencyjnego i atrakcyjnego produktu dla zachowania przewagi — powiedziała 9 marca na spotkaniu z hotelarzami minister turystyki Julia Farruga Portelli.

Pod koniec maja wizytę na wyspie ma złożyć papież Francisco. Według źródeł kościelnych, przygotowania do niej przebiegają na razie zgodnie z planem.