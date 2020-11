Niemcy: 12-osobowa grupa planowała ataki na meczety

"Zamierzali, poprzez ataki na meczety i zabicie oraz zranienie tak wielu muzułmanów, jak to możliwe, doprowadzić do warunków zbliżonych do wojny domowej" - oskarża prokuratura.

Prokuratorzy oskarżają 11 członków grupy i jednego ich wspólnika, że ci spotykali się regularnie, by kreślić plany ataku, na co chcieli przeznaczyć łącznie 50 tysięcy euro (pieniądze miały pochodzić z ich środków). Za kwotę tę niedoszli zamachowcy mieli sfinansować zakup broni.

Wszyscy oskarżeni są Niemcami, 11 z nich zostało aresztowanych. 12 jest wciąż na wolności - poinformowała prokuratura ze Stuttgartu.

Jeden z zatrzymanych zmarł w areszcie - okoliczności jego śmierci nie zostały ujawnione.