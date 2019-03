Londyn: Trzy małe ładunki wybuchowe na lotniskach i na dworcu

Podejrzane przesyłki, zawierające improwizowane ładunki wybuchowe (IED) znaleziono w trzech lokalizacjach, związanych z transportem i komunikacją - na lotnisku Heathrow, porcie lotniczym London-City oraz na stacji Waterloo.

"Małe improwizowane ładunki wybuchowe" znaleziono w przesyłkach pocztowych - podała Metropolitan Police.

Dowództwo jednostki antyterrorystycznej w Met Police traktuje zdarzenia jako "połączoną serię" i apeluje o "zachowanie otwartego umysłu w odniesieniu do motywów". Prosi też o ostrożność i nie wyklucza, że takich przesyłek może być więcej.

Według doniesień telewizji Sky News, na co najmniej dwóch przesyłkach naklejone były irlandzkie znaczki. Irlandzka policja współpracuje w śledztwie - dodaje stacja.

W związku ze znalezieniem ładunków nikt nie został ranny - podkreśla Metropolitan Police.

A very small cordon in place at #WaterlooStation after reports of a suspicious package. Seems to be the station approach pic.twitter.com/eb4Mx14rlH