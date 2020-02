Aktorka Shannen Doherty w czwartym stadium raka. Znamy ją z serialu "Beverly Hills, 90210”

- Rak powrócił, jestem w czwartym stadium. Chyba nie przyjęłam tego jeszcze do wiadomości - powiedziała w programie „Good Morning America” aktorka Shannen Doherty, która znana jest między innymi z serialu "Beverly Hills, 90210”. - To gorzka pigułka do przełknięcia - dodała.

