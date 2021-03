Bezprecedensowy konkurs w Legnicy

22 marca minął termin składania ofert do konkursu na dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła tylko jedna kandydatura.

- W terminie składania aplikacji w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy do Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła jedna oferta. Obecnie trwa powoływanie Komisji konkursowej, która przeanalizuje złożoną aplikację kandydata pod względem merytorycznym, a następnie kandydat przedstawi Komisji osobiście swoją wizję dalszego rozwoju Teatru – poinformował nas Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego.



