Widzowie spragnieni teatru jak szczepionki

– W niespełna dwie godziny sprzedaliśmy 2200 biletów na pierwsze lutowe spektakle – powiedział nam Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. – Wychodzimy z lockdownu poobijani, ale optymistycznie patrzymy na frekwencję teatralną w najbliższej przyszłości. Widok ludzi stojących w kolejce do kasy był wzruszający. Czujemy, jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni. Nawzajem. Nauczyliśmy się korzystania z narzędzi internetowej komunikacji, ale fundamentem teatru jest żywe spotkanie artystów z widzami.

– Bilety na trzy wieczory rozeszły się w 15 minut – informuje biuro prasowe Nowego. – Musieliśmy dołożyć spektakl na wtorek, który też się sprzedał. Bilety na 600 miejsc rozeszły się na pniu!

W TR Warszawa większość biletów na pięć spektakli „Innych ludzi” Doroty Masłowskiej w reżyserii Grzegorza Jarzyny poszła jak woda. Na „Hamleta” i „Kubusia Fatalistę” w Dramatycznym trudno dostać bilety. Podobnie jest w Studio.

W Krakowie nie było biletów na „Cud mniemany” w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Rzeszowski Teatr im. Siemaszkowej nie miał żadnych problemów, by sprzedać bilety na trzy weekendowe spektakle „Show And Go”. Pomogły Walentynki.

Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, był wręcz załamany wizją natychmiastowego powrotu do grania, co wynika z formuły ekonomicznej teatru: spektakle zwracają się, gdy są grane przy wypełnionej na tysiące osób widowni.

– Żeby nie ponosić strat, muszę przenieść na dużą scenę kameralniejsze spektakle z małej sceny – powiedział. Efekt jest nadspodziewanie dobry. 1500 biletów na „Avenue Q” rozeszło się błyskawicznie, a kolejne 1500 na „Szalone nożyczki”. Teatromani czekali na powrót przedstawień.

Dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie Jan Englert powiedział PAP, że najbardziej dla niego interesujące będzie to, "jak na otwarcie teatrów zareaguje publiczność".

Narodowy zainaugurował działalność repertuarową w piątek na scenie przy Wierzbowej "Garderobianym" Ronalda Harwooda w reż. Adama Sajnuka. Spektakl ten grany będzie także w sobotę i niedzielę.

- Mamy komplety. Wszystkie bilety na ten weekend do czwartku zostały wyprzedane - poinformowała PAP Edyta z kasy Teatru Narodowego. Przypomniała, że sprzedaż biletów rozpoczęto w środę. - Odzew jest bardzo duży, bardzo się cieszymy - zapewniła.

Dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie Paweł Łysak powiedział PAP, że "bardzo długo czekali na otwarcie teatrów, bo są spragnieni widowni". Od 12 do 14 lutego na Dużej Scenie tego teatru prezentowana będzie niedawna premiera "Biegunów" na podstawie powieści laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk w reż. Michała Zadary.

Od kilku już dni Teatr informował w mediach społecznościowych, że wszystkie bilety na spektakle w piątek, sobotę i niedzielę zostały sprzedane. - Wszystkie bilety są sprzedane. Pełna pula przy ograniczeniu widowni do 50 proc. - potwierdził PAP specjalista ds. obsługi i rozwoju widowni Michał Szymko.