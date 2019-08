Zamach na wolność republiki

Upadek demokracji w polityce i ludzkich relacjach prezentowały spektakle Festiwalu Szekspirowskiego.

Z polskich spektakli konkursowych najbardziej złożony obraz świata przedstawił „Kupiec wenecki" Szymona Kaczmarka z Teatru Nowego w Słupsku, nagrodzony główną nagrodą Złotego Yoricka. Ta tragedia jest obciążona czarną legendą antysemityzmu. Ale w przedstawieniu teatru, który wzmocnił za swojej prezydentury Robert Biedroń, nic nie jest oczywiste. Poza tym, że Antonio kocha Bassania tak bardzo, że by pomóc przyjacielowi w ożenku z Porcją, pożycza pieniądze pod zastaw majątku od żydowskiego kupca Shylocka. Poniżej dalsza część artykułu

Klucz do małżeństwa Gdy Szekspir pisał tragedię, Anglików bulwersowała sprawa portugalskiego lekarza o żydowskim pochodzeniu, który został skazany na śmierć, podejrzany o trucicielską praktykę. Szekspir nie byłby jednak sobą, gdyby napisał coś oczywistego, zaś współczesny teatr walczący z tabu wszelkiej maści ma fantastyczny materiał, by pokazać skomplikowanie międzyludzkich relacji. Homoseksualna natura związku Antonia i Bassania zatajana bądź pomijana w przeszłości ostatnio jest w teatrze oczywistością. Bez tego „Kupiec wenecki" byłby bajeczką o bogatej Porcji, której ojciec pozwolił się ożenić pod warunkiem, że jej wybranek wskaże jedną z trzech szkatuł, skrywającą jej portret. Wątek homoseksualnego Bassania postanawiającego dla pieniędzy zrezygnować ze swoich preferencji to nieoczywisty trop, gdy w poprawnym politycznie teatrze geje bywają zazwyczaj pokazywani jako ofiary nietolerancji. Oczywiście łatwiej byłoby zrozumieć, że są sprawcami cudzego nieszczęścia, gdyby przyjmowali rolę męża, broniąc się przed prześladowaniami. W słupskim spektaklu tak jednak nie jest. Bassanio żeni się dla pieniędzy i to Porcja (świetna Monika Janik) jest ofiarą. Od przewrażliwienia na sytuację mniejszości seksualnych ważniejszy okazuje się dramat kobiety. Inscenizacja staje się dzięki temu fascynującą opowieścią o kobiecej intuicji, do tego, nomen omen, z intrygującą szkatułkową konstrukcją. Porcja, przeczuwając, co się święci, postanowiła sprawdzić kandydata na męża, dając mu pierścień, którego nie może on utracić pod żadnym pozorem. A przebierając się za adwokata, który broni Antonia przed Shylockiem – ma też okazję obserwować festiwal czułości między mężczyznami i zdradę narzeczonego.

Dziwny proces To nie wyczerpuje głębi tragedii. Już przy premierze „Opowieści afrykańskich wg Szekspira" Krzysztof Warlikowski przypomniał, że relacja między Antoniem i Shylockiem nie jest wyłącznie kupieckiej natury. Funtem ciała, stanowiącym gwarancję pożyczki, nie był dowolny jego członek, tylko penis, a historia ma źródło w rzymskiej kronice. Kaczmarek nie jest dosłowny, a jednak Shylock, umawiając warunki kontraktu – wskazuje na krocze Antonia. Jest ewidentnie zawiedziony, gdy okazuje się, że może wykroić tylko kawałek ciała spod serca. Najbardziej intrygujące jest jednak to, że zamiast być krwiożerczym Żydem z antysemickich opowieści, pokazany jest jako ofiara pogardy, która doczekała się okazji, by pomścić swe upokorzenia. Rasista Antonio pomiatał Żydem. Niewykluczone, że wzgardził też jego uczuciem, a portret geja-antysemity na pewno wyłamuje się ze schematu politycznej poprawności. Z akcentem feministycznym pokazana jest nie tylko Porcja, ale też Jessica, córka Shylocka. Ale i tak najważniejsze okazuje się napiętnowanie politycznego instrumentalizowania religii oraz tendencyjnego sędziego, ponieważ żydowski kupiec nie dość, że stracił majątek, to jeszcze został pod przymusem ochrzczony.