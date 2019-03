Srebrna: 5 tys. zł wkładu w budowę wież i 99,9 proc. zysków

Spółka Srebrna miała czerpać 99,9 proc. zysków z budowy dwóch wież w Warszawie, mimo że jej wkład w spółkę komandytową realizującą inwestycję miał wynieść zaledwie 5 tys. zł - pisze "Gazeta Wyborcza".

"Gazeta Wyborcza" powołuje się na dokumenty przygotowane w grudniu 2017 roku przez kancelarię Baker McKenzie, zajmującą się obsługą prawną przygotowań do budowy wieżowca. Dokumenty te miały zostać opatrzone klauzulą "poufne" i "prywatne".

Poniżej dalsza część artykułu

Z dokumentów wynika, że wkład Srebrnej do spółki komandytowej Nuneaton - jednej z dwóch spółek o tej nazwie powołanych do budowy wieżowca (druga była spółką z.o.o.) - miał wynieść 5 tys. złotych, co oznacza, że do tej kwoty Srebrna, na której działce miała powstać nieruchomość, ponosiłaby odpowiedzialność w przypadku niepowodzenia inwestycji.

Gdyby jednak inwestycja się udała, wówczas Srebrna miała z niej czerpać 99,9 proc. zysków, a Nuneaton - 0,1 proc. Szacuje się, że zyski z nieruchomości jaka miała powstać na działce Srebrnej mogłyby wynieść nawet 80 mln zł rocznie.

Gerald Birgfellner, austriacki biznesmen, który oskarża Jarosława Kaczyńskiego o oszustwo, w związku z niezapłaceniem mu za pracę wykonaną w ramach przygotowania inwestycji (do której ostatecznie nie doszło), mówił w prokuratorze, że to prezes PiS zabiegał o "jak najkorzystniejsze dla Srebrnej opracowanie kwestii podatkowej".

Kaczyński miał też nie chcieć, aby zarząd Srebrnej wiedział o szczegółach projektu.