Projektantka mini i kosmicznej zbroi

– „Niebezpieczne ujęcia" to tytuł serialu pokazywanego w Polsce na początku lat 90. Opowiadał o szpiegach, którzy pod przykrywką organizowania sesji modowych jeździli na Kubę i rozpracowywali mafię i kartele narkotykowe. Dla nas „niebezpieczne ujęcia" to metafora opisująca, czym jest fotografowanie mody – powiedział „Rz" Michał Suchora, kurator, wraz z Aleksandrą Jatczak-Repeć, wystawy „100 lat fotografii mody" w warszawskim Instytucie Fotografii Fort.

Prezentuje ponad 300 obiektów – od kont instagramerek pokazywanych na wyświetlaczach telefonów po wielkoformatowe wydruki, stanowiące wystrój salonów sprzedaży. Największą część ekspozycji tworzą jednak czasopisma. Publiczność trafia do swego rodzaju czytelni, gdzie wyłożono magazyny z rubrykami mody.

Najwięcej zgromadzono „Przekrojów", magazynów „Ty i Ja", jest też „Elle", pierwszy magazyn międzynarodowy, który wszedł do Polski w latach 90. Zobaczyć można i okładkę pierwszego polskiego wydania „Voque'a" z 2018 r.

– Do 1990 r. nie było mowy o reklamie mody – przypomina Michał Suchora. – W modelu odgórnego sterowania gospodarką firmy nie konkurowały ze sobą. „Dana", „Leda" czy „Moda Polska" należały do państwa. Dopiero po transformacji ustrojowej rynek rozwinął fotografię mody.

– Przed 1989 r. praca polskiego i zachodniego fotografa różniła się – przypomina Suchora. – Było to widoczne na poziomie technologicznym – dostępności sprzętu, statusu finansowego. Pierwsze polskie sesje odbywały się w zgrzebnych warunkach.

Najstarsze obiekty, wypożyczone z Centralnego Muzeum Włókiennictwa z Łodzi i z Muzeum Fotografii z Krakowa, pochodzą z początku lat 20. XX w. Są to katalogi produktów firmy Herse i Braci Jabłkowskich. Ikonicznym zdjęciem z teki kanonu mody jest fotografia Edwarda Hartwiga w 1966 r. – portret Henryka Berlewiego w otoczeniu jego opartowskich obrazów i modelek ubranych w opartowskie stroje „Mody Polskiej".

– Ten fragment jej twórczości pokazujemy w formie karteczek z instrukcjami, jak wykonać samodzielnie poszczególne części garderoby – w tym słynny już przepis na trumniaki, czyli najmodniejsze baleriny zrobione z tenisówek – wyjaśnia Weronika Szerle, kuratorka wystawy. – Karteczki widzowie mogą zabrać ze sobą. Hoff była też prekursorką fotografii mody ulicznej. Fotografowała modnie ubranych studentów w Krakowie, bywalców przyjeżdżających na festiwal jazzowy do Sopotu – co pokazujemy na tablecie, nawiązując do stylistyki blogów internetowych.