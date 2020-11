Rosną cyfrowe archiwa artystów

Projekt powstał we współpracy z wykładowcami Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: dr hab. Luizą Nader, dr hab. Waldemarem Baraniewskim i dr. Piotrem Słodkowskim. Współtworzy go także zespół Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej pod kierunkiem Magdaleny Drągowskiej oraz Roberta Jarosza.

To pierwsza rego typu dokumentacja prowadzona nową metodą wywiadu narracyjnego, który różni od np. wywiadu dziennikarskiego; rejestruje żywe opowieści, nie narzucając tematu i nie ukierunkowuje go pytaniami. Oral history, czyli historia mówiona pozwala na wielowarstwową rejestrację opowieści z życia, podążanie za pamięcią i wątkami wybranymi przez narratora, na otwartość i swobodę wypowiedzi. Odbiorcy ułatwia poznanie kontekstów oraz przyczyn kształtowania się osobowości rozmówców, dokonywanych przez nich wyborów życiowych. A badaczom dostarcza materiałów, ujawniających zjawiska często słabo naświetlone i rozpoznane lub wcześniej pomijane, zachęcając do świeżego spojrzenia na nie.

Zasoby cyfrowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej to zresztą jedno z najlepszych ogólnodostępnych źródeł wiadomości o sztuce współczesnej, w którym każdy znajdzie mnóstwo ciekawych różnorodnych materiałów. Najlepszą ich cześcią jest filmoteka, w której już zebrano 700 filmów zarówno realizowanych przez artystów, np. Zbigniewa Liberę, Katarzyne Kozyrę, Dominika Lejmana, Oskara Dawickiego, jak i dokumentów przybliżających sylwetki wybitnych twórców, m.in. Magdaleny Abakanowicz i Aliny Szapocznikow.

Z kolei w interaktywnych przewodnikach kuratorzy oprowadzają po wybranych wystawach MSN. Jest teź dostępnych wiele innych materiałów, pozwalających poszerzyć wiedzę o sztuce XX i XXI wieku: dokumentacje działań artystów i badań, zapisy perfarmansów, debat, wykładów i aktualnych wydarzeń, informacje o publikacjach.

TUTAJ można dowiedzieć się więcej.