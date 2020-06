List Vincenta Van Gogha i Paula Gauguina sprzedany za 210 tys. euro. Pisali o wizycie w domu publicznym

Dyrektor Muzeum Van Gogha, Emilie Gordenker nie kryje podekscytowania tym, że tak istotny list trafił do jej placówki. - Jesteśmy zachwyceni i bardzo wdzięczni, że Fundacja Vincenta van Gogha umożliwiła dodanie tak niezwykłego listu do naszej kolekcji, szczególnie w tych trudnych czasach - powiedziała.

Dom aukcyjny zaznaczył natomiast, że list jest „wyjątkowy” ze względu na to, że widać w nim, jak artyści byli pewni, że ich malarstwo zrewolucjonizuje sztukę. Van Gogh i Gauguin mieli być „w pełni świadomi, że ich sztuka stanowi punkt zwrotny i zrozumieją ją tylko przyszłe pokolenia”.

Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, w którym list zostanie wystawiony pod koniec tego roku, podkreśla, że jest to jedyna korespondencja, jaką Van Gogh kiedykolwiek napisał z innym artystą. Określono go jako „najważniejszy dokument napisany przez Van Gogha, który dotąd był w prywatnych rękach”.

Artyści Vincent Van Gogh i Paul Gauguin wspólnie napisali list do swojego przyjaciela, francuskiego malarza Emile Bernarda, pod koniec 1888 roku. Opisali w nim między innymi swoje życie i współpracę we francuskim mieście Arles, gdzie "dopracowali swoją artystyczną wizję". Po kilku spędzonych razem miesiącach ich przyjaźń gwałtownie się zakończyła w wyniku czego Gauguin wyjechał.

List kupiony został we wtorek przez Fundację Vincenta Van Gogha w domu aukcyjnym Drouot w Paryżu.

O czym pisali artyści?

Van Gogh i Gauguin na zmianę opowiadali w liście o swoim pobycie w Arles, gdzie pracowali razem w wynajętym mieszkaniu. „Teraz coś Cię zainteresuje - zrobiliśmy kilka wycieczek po domach publicznych i jest prawdopodobne, że w końcu często będziemy tam chodzić do pracy” - napisał Van Gogh w czterostronicowym liście. „Gauguin trzyma teraz płótno w tej samej nocnej kawiarni, którą malowałem, ale z postaciami widocznymi w domach publicznych. Zapowiada się piękna rzecz” - dodał artysta.

Podczas gdy list był adresowany do ich przyjaciela, jednocześnie był to także dialog między samymi artystami. Van Gogh opisał Gauguina jako „dziewicze stworzenie z instynktami dzikiej bestii”. „W przypadku Gauguina krew i seks mają przewagę nad ambicjami” - podkreślał. „Ale dość tego, miałeś go pod ręką dłużej niż ja, chciałem tylko opowiedzieć ci w kilku słowach o moich pierwszych wrażeniach” - kontynuował.

Van Gogh i Gauguin są jednymi z najbardziej znanych na całym świecie malarzy postimpresjonistycznych. Od 9 października 2020 roku list będzie jednym z 40 dokumentów, które zostaną wystawione na wystawie w Muzeum Van Gogha w Amsterdamie.