Rok po pożarze Katedry Notre Dame

Dziś o godzinie 20. dzwon Emmanuel zabrzmi z południowej wieży katedry Notre-Dame, aby upamiętnić wybuch pożaru.

Pożar, który poważnie uszkodził gotycka świątynię, wybuchł wieczorem 15 kwietnia 2019 roku. W ogniu stanęła XIX-wieczna 93-metrowa iglica, zaprojektowana przez architekta Eugene'a Violleta-le-Duc . Płomienie szybko rozprzestrzeniły się na żebrowania dachu katedry. Tuż przed 20 wieczorem iglica upadła na oczach przerażonego świata.

Ponad 400 strażaków walczyło przez 15 godzin, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia z dachu na dwie wieże dzwonnic. Gdyby zapaliły się, mogłoby to spowodować rozbicie dzwonów, w tym potężnego Emmanuela o wadze 13 ton i zawalenie całej konstrukcji.

Dzwon Emmanuel został ofiarowany katedrze przez króla Ludwik XIV i królową Marię Teresę. Jest to drugi co do wielkości dzwon we Francji po dzwonie w bazylice Sacre Coeur na Montmartrze.

Emmanuel rozbrzmiewa tylko na specjalne okazje, jak Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego oraz ważne wydarzenia w historii Francji i świata.

Pożar został ostatecznie ugaszony o godz. 9.30 następnego dnia. Iglica i dwie trzecie dachu wraz z drewnianą średniowieczną więźbą zostały zniszczone.

Prezydent Francji Emmanuel Macron natychmiast ogłosił że katedra zostanie odbudowana. - Jeszcze piękniej odbudujemy Notre-Dame. Chcę, żeby była gotowa za pięć lat - mówił. Zapowiedział wówczas, że renowacja wspaniałego zabytku z listy UNESCO zostanie ukończona, przed olimpiadą paryską w 2024 roku.

Ale dziś coraz częściej można usłyszeć pytanie, czy ten termin zostanie dotrzymany, skoro obecnie Francja walczy z pandemią koronawirusa.

Wprawdzie usunięto już setki ton gruzu i zgliszcz, zabezpieczono górne elementy witraży, a także zaczęto demontaż rusztowań, które zbudowany przed pożarem w nawie poprzecznej. To ostatnie jest bardzo trudnym zadaniem, bo trzeba usunąć 35 tys. stalowych części, ważących około 500 ton, które pogięły się lub wręcz stopiły przy nieprawdopodobnie wysokich temperaturach w trakcie pożaru

Ale od połowy marca wszystkie prace w katedrze z powodu koronawirusa zostały wstrzymane.

Niemniej w ubiegłym przedświątecznym tygodniu arcybiskup Paryża Michel Aupetit odprawił w katedrze uroczyste nabożeństwo Wielkiego Piątku, podczas którego wystawiono ocalałe relikwie Korony Cierniowej Chrystusa. Z powodu pandemii nabożeństwo odbyło się w niemal pustym wnętrzu, ale było transmitowane przez wiele stacji telewizyjnych

Planowano, że właściwa odbudowa katedry zacznie się w 2021 roku. Na ten cel przeznaczono prawie miliard euro od około 320 tysięcy darczyńców. Ale obecnie trudno przewidzieć, czy nie będzie opóźnień w przy jej odbudowie.