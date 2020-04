Oczywiście zobaczymy na niej najgłośniejsze arcydzieła, czyli „Damę z gronostajem" Leonarda da Vinci i „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta, ale także wiele innych cennych dzieł, jak np. „Zwiastowanie” Mistrza Jerzego działającego w Krakowie na początku XVI stulecia, portrety ostatnich Jagiellonów, pochodzące z pracowni Lucasa Cranacha młodszego, „Polonię” Jana Matejki, Śniadanie w parku” Jana Piotra Norblina, czy portrety Izabeli z Flemmingów, księżnej Czartoryskiej, założycielki kolekcji Czartoryskich. To również okazja do zobaczenia odnowionych wnętrz po dziesięcioletnim remoncie.

Google Arts & Culture współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi na świecie przy tworzeniu wirtualnych wystaw. W Światowy Dzień Sztuki debiutują na platformie Google także m.in. Museum of Contemporary Art w Buenos Aires), Palazzo Monti z Brescii we Włoszech, Yale Center for British Art (Centrum Sztuki Brytyjskiej Uniwersytetu Yale) w USA, Royal Opera House w Bombaju, czy Nakamura Keith Haring Collection w Japonii. W japońskiej kolekcji Haringa, kultowego amerykańskiego artysty pop-artu i street-artu znajduje się ponad 50 dzieł, zdigitalizowanych w ultrawysokiej rozdzielczości, m.in. „Smiley Face” .

Z kolei nowa kolekcja Family Fun with Arts & Culture (Rodzinna zabawa z kulturą i sztuką) zachęca do wspólnego odkrywania sztuki, nauki, książek, muzyki. Można tu zajrzeć do wnętrza czarnej dziury, spotkać się z gigantycznym dinozaurem, poznać magię Harry'ego Pottera. Dorośli mogą wyruszyć w kulturalne podróże po Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. A najmłodszych zabawny pingwin zaprasza na krótkie wirtualne wycieczki do muzeów świata.

Święto sztuki obchodzimy od 2011 roku; jego inicjatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych. 15 kwiecień to data urodzin Leonarda da Vinci.