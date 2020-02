Obrazy z Muzeów Watykańskich przyjadą na Zamek Królewski

Serwis sułtański i militaria

Wydarzeniem będzie też wystawa „Niezwykły dar Króla… Pokaz naczyń z serwisu sułtańskiego ze zbiorów polskich” w Pokoju Zielonym (18 marca – 28 czerwca) - pierwsza z cyklu prezentacji ceramiki.

Serwis sułtański wykonała około 1776 r. na zlecenie Stanisława Augusta manufaktura belwederska. Jeden z nich w 1777 r. król przesłał w darze Abdul Hamidowi I, sułtanowi tureckiemu z inskrypcja: „Te prezenta i dary posyła Padyszachowi rodu Osmana Król Lechów ażeby najzupełniejszą miłość i szczerą życzliwość okazać. W stolicy Warszawie”.

Drugi identyczny serwis, ale bez inskrypcji z tej samej manufaktury był używany w Zamku Królewskim. Z tego liczącego pierwotnie zestawu 280 sztuk zachowało się tylko około 80 naczyń, rozproszonych dziś w zbiorach prywatnych i muzealnych w Europie oraz USA.

Serwis należący do reprezentacyjnych zastaw stołowych, wyróżniała wyszukana dekorację malarską, utrzymaną w typie Imari, w tonacji błękitu, kobaltu, czerwieni, złota oraz żółci i zieleni.

Następne pokazy cyklu obejma porcelanę z pierwszych polskich manufaktur: w Korcu (założonej w 1783) i Baranówce (1804) oraz serwisy reprezentacyjne z XX-lecia międzywojennego, m.in. tzw. serwis prezydencki Ignacego Mościckiego, wykonane w Ćmielowie.

Po raz pierwszy od czasów odbudowy Zamek Królewski udostępni w Wieży Grodzkiej kolekcję militariów od średniowiecza do XVIII/XIX wieku. Ta stała ekspozycja otwarta zostanie już 24 lutego.

Zamek kontynuuje także prace konserwatorskie dekoracji hafciarskich w Sali Tronowej.

A w maju zaprosi publiczność na piknik „Imieniny króla do ogrodów Zamkowych.

Na maj przygotowuje również międzynarodową konferencję „Rituals of the Heavenly and Earthly Kingdoms. The Sacred, Secular, and Sacramental Powers in Pre-Modern Europe”, poświęconą historycznym relacjom między kościołem i państwem.