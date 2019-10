Rembrandt bardziej osobisty

– Jesteśmy dumni, że w naszych zbiorach posiadamy dwa wielkie dzieła Rembrandta – mówi kuratorka Alicja Jakubowska. – W Roku Rembrandta świętujemy zarazem 25-lecie otrzymania ich w darze od profesor Karoliny Lanckorońskiej. W 1994 r. zostały nam przekazane, ale warto pamiętać, że już w XVIII wieku znalazły się w Polsce w kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego i za jego życia eksponowane na Zamku, a potem w Łazienkach. Po śmierci króla spadkobiercy je sprzedali i trafiły do kolekcji Kazimierza Rzewuskiego. W XIX w. w ich posiadanie weszła rodzina Lanckorońskich. W ich pałacu w Wiedniu zarekwirowali je potem naziści i wywieźli do Altaussee koło Salzburga, gdzie gromadzili zrabowane dzieła. Po ich odzyskaniu po wojnie Lanckorońscy przechowywali je w Szwajcarii.

Eksperymenty z grafiką

W Polsce mamy dość zasobne zbiory grafik Rembrandta, co potwierdza także wystawa „Rembrandt osobiście” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Prezentuje wybór prac z kolekcji muzeum. – Rembrandt był niesłychanie wszechstronnym artystą – mówi „Rzeczpospolitej” Joanna A. Tomicka, kuratorka ekspozycji. – W grafice poszukiwał nowych rozwiązań kompozycyjnych, eksperymentował z techniką, odbitkami i z papierami, od bardzo cienkich do grubego pergaminu. Sam opracowywał kompozycje na płycie i sam je odbijał. Wspaniale budował nastrój, operując światłem, co w grafice jest niezwykle trudne. Angażował się osobiście we wszystkie etapy pracy, stąd tytuł naszego pokazu.