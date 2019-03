Czy TVP zrobi z Abramović satanistkę?

W imponującej przestrzeni toruńskiego CSW światowej sławy performerka Marina Abramović spotkała się z mediami przed piątkowym otwarciem retrospektywy “Do czysta”.

Wystawa jest spektakularna, bezprecedensowa wobec innych prezentacji sztuki współczesnej w Polsce, również dzięki obszernym przestrzeniom CSW.

Czytaj także: Abramović w Toruniu. Radio Maryja wezwane na pomoc

Poniżej dalsza część artykułu

- Tu każda praca może wybrzmieć, oddychać – powiedziała artystka. – To największa w Europie prezentacja z cyklu “Do czysta”, ponieważ mam w Toruniu tysiąc metrów więcej niż w innym miastach. Dlatego są tu prace, których nigdzie indziej nie pokazałam.

Niestety, tematem spotkania stały się także zarzuty stawiane artystce, wynikające z totalnej nieznajomości jej biografii oraz języka, jaki stworzyła. Urodzona w Jugosławii performerka przypomina na przykład znany na Bałkanach obyczaj zapładniania ziemi. Pokazała to, co robili i robią chłopi przed zasiewem, a są to wręcz seksualne akty spółkowania z ziemią.

- Na mojej biografii jest też stygmat pochodzący z lat 70-tych, kiedy narysowałam na brzuchu kształt czerwonej gwiazdy – powiedziała artystka, która we wspomnianym performansie, występując w charakterystycznym partyzanckim nakryciu głowy, rozliczała się z życiem w komunistycznej Jugosławii oraz życiorysami rodziców partyzantów, wychowujących ją w dużej dyscyplinie. Performansowi towarzyszy modlitwa. Artystka jest nagra. Kładzie się na krzyżu z lodu, który topnieje pod wpływem temperatury ciała. – Od tego czasu ludzie, którzy nie chcą rozumieć mojej sztuki powtarzają, że jestem totalną satanistką, a w moim brzuchu mieszkają demony. Proszę zobaczyć wystawę: jestem najbardziej pokojową osobą na ziemi.

- Każda pięcioramienna gwiazda może być odczytana jako pentagram, ale także jako gwiazda szeryfa – powiedział Marek Żydowicz, który pomagał w organizacji wystawy.

Pytanie o satanizm zadała ekipa TVP. W wypowiedzi Abramowić był fragment “jestem totalną satanistką”, podany krytycznie, ironicznie. Ciekawe, jaki użytek zrobi z wypowiedzią TVP, na antenie której roi się od manipulacji życiorysami.