Ciało według kobiet

Wystawa „Wycinki” łączy kolaże Magdy Hueckel oraz fotografie Agnieszki Rayss. Choć oba cykle krążą wokół tematyki ciała, ukazują je w odmienny sposób.

„In my garden” autorstwa Magdy Hueckel to seria surrealistycznych kolaży, ręcznie wyciętych ze starych rycin anatomicznych, botanicznych i astronomicznych. „Gdzie jest ciało” Agnieszki Rayss ukazuje preparaty zanurzone w formalinie, mulaże i modele anatomiczne, fotografowane we Wrocławiu, Hamburgu oraz w Baku.

„W momencie, w którym uczeni kończą robotę, Hueckel i Rayss zaczynają swoją. Jaką naukę na gruncie sztuki można wyciągnąć z lekcji anatomii? Czy reprezentacja ciała sporządzona przez medycynę, kryje wiedzę, której obecności nie dostrzegli medycy? A może chodzi o piękno, które jest ubocznym produktem wiedzy?” – wprowadza do wystawy polski historyk i krytyk sztuki Stach Szabłowski.

„Artystki podążają tropem anatomów, licząc, że może on prowadzić dalej niż do punktu, z którego zasady działania ludzkiej maszyny staną się widoczne jak na dłoni. Czy w tej maszynie kryje się coś więcej? Tożsamość? Osobowość? Życie będące czymś więcej niż prostą sumą biochemicznych, hydraulicznych i elektrycznych procesów zachodzących w ciele? Dusza? – stawia pytania Stach Szabłowski. – Hueckel szuka odpowiedzi, przekraczając antropocentryczną perspektywę spojrzenia na ludzkie ciało; technika kolażu pozwala jej montować obrazy mikrokosmosu ciała z fragmentami rycin przedstawiających z jednej strony makrokosmos w wymiarze astronomicznym, a z drugiej świat roślin. Rayss z kolei dokumentuje w swoich fotografiach momenty, w których uczeni sporządzając preparaty anatomiczne, tworząc mulaże i modele układów ludzkiego organizmu, zdają się przekraczać horyzont obiektywnej wiedzy, która jest ich domeną”.

Artystki zdecydowały się na wspólne pokazanie swoich prac, bo zestawienie surowych, czasem powodujących u widza dyskomfort fotografii obiektów anatomicznych oraz niepokojących kolaży nadaje im nowe, nieoczekiwane znaczenie. Magda Hueckel odnalazła podobieństwa formy i funkcji występujące w naturze – podobieństwa między skalą mikro i makro, między ożywionym i nieożywionym.

Agnieszka Rayss fotografuje natomiast obiekty, które znajduje w muzeach medycyny oraz magazynach uniwersytetów medycznych. Kiedyś służyły one do nauki, dziś ich istnienie jest pełne ambiwalencji. Na swych fotografiach pozbawia je pierwotnego kontekstu, zadaje pytania, czym jest ciało, jaką funkcję ma jego wizerunek, a także, co może oznaczać. Zrównuje znaczenie fotografowanych obiektów – fragmentów ciała zanurzonych w formalinie i woskowych odlewów, perfekcyjnie oddających powierzchnię skóry. Nie jest to jednak ciało żyjące i godne pożądania, a jedynie zjawisko umiejscowione pomiędzy kolekcją osobliwości a pytaniem, czym jest ciało człowieka i kto ma prawo je pokazywać.

Magda Hueckel jest artystką wizualną, fotografką teatralną, scenografką i podróżniczką. Jej prace wystawiane były na kilkudziesięciu wystawach w kraju i na świecie, między innymi w Tate Britain w Londynie. To autorka albumów fotograficznych „Anima. Obrazy z Afryki 2005–2013” (nominacja do nagrody Fotograficzna Publikacja Roku 2014) oraz „HUECKEL/TEATR” (nominacja do nagrody Fotograficzna Publikacja Roku 2016). Współpracuje z Tomaszem Śliwińskim przy realizacji filmów jako autorka scenariuszy i operatorka. Ich dokumentalny film „Nasza klątwa” otrzymał nominację do Oscara oraz kilkadziesiąt nagród na międzynarodowych festiwalach. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku.

Agnieszka Rayss to fotografka, współzałożycielka stowarzyszenia Sputnik Photos. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Universite Paris IV w Paryżu. Była dwukrotnie nagradzana w konkursie Pictures of the Year. Rayss oraz dwukrotną finalistką Hasselblad Masters Award, zdobyła wiele krajowych nagród, m.in. w konkursach Grand Press Photo, BZWBK Press Photo, Newsreportaż. Opublikowała albumy fotograficzne „Tu się zaczyna koniec miast” (2015) o industrialnej niepokojącej stronie organizmów miejskich, i „American Dream”, o transformacji kulturalnej i triumfie pop kultury w Europie Środkowo Wschodniej. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych.

Galeria Wizytująca (ul. Grzybowska 88 w Warszawie), w której do 16 marca zobaczyć można wystawę „Wycinki”, działa już od niemal 20 lat. Prezentuje artystów polskich i zagranicznych, należących do różnych generacji i reprezentujących różne postawy twórcze.