Koronawirus szerzy się łatwiej niż ebola i lassa

Nie mogą sobie na to pozwolić liczni biedacy – próbują zarobić, nie podporządkowują się zakazom. (Na zdjęciu: przedmieścia 21-milionowego Lagos). Między dzielnicami jest wiele punktów kontrolnych. Dochodzi też do rabunków. – Ludzie nie mają co do garnka włożyć – tłumaczy „Rz" Polak mieszkający od lat w Lagos.