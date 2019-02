Kreml boi się odcięcia Rosji od internetu i sam się odcina

Putin uważa, że w sieci podsłuchują i podglądają zachodnie służby specjalne.

– Myślę, że im samym (odcięcie Rosji od internetu – red.) przyniosłoby kolosalne straty. (...) Z punktu widzenia interesów ich służb specjalnych. One przecież tam siedzą, to przecież ich wynalazek. I wszystko widzą, czytają i słyszą, co mówicie. A tak nie będą mogły – wytłumaczył rosyjski prezydent szefom głównych mediów w kraju.

Nie powiedział jednak, kto zamierza odciąć Rosję od internetu, brak jest jakichkolwiek informacji na ten temat.

– Czysto technicznie nie jest możliwe, by ktoś mógł odciąć Rosję od sieci. Jeśli zostanie wyłączona większość jej elementów zapewniających rosyjskim użytkownikom dostęp do internetu, mogą wykorzystać rezerwowe kanały łączności idące przez inne kraje. W takim wypadku połączenia będą szły przez Chiny – twierdzi rosyjski prawnik Witalij Wiechow.

Ale on też nie wyjaśnił, kto chciałby wyłączyć Rosji internet. – Sieć nie ma jednego „centrum dowodzenia", które mogłoby zrobić coś takiego. Nawet jeśli spróbujemy wyobrazić sobie, że jakieś kraje decydują się na taki krok, to będą potrzebowały kilku lat na prowadzenie dyskusji w wielu międzynarodowych organizacjach społecznych (które mają najwięcej do powiedzenia w zarządzaniu internetem) i zmianę prawa – wyjaśniał rosyjski ekspert Stanisław Szarikow.

Jednak od początku roku w kremlowskiej elicie władzy coraz głośniej mówi się o takim niebezpieczeństwie. Lekarstwem na nie miałoby być odcięcie się samej Rosji od światowej sieci.

W połowie lutego rosyjski parlament przyjął wstępnie ustawę o ewentualnym izolowaniu rosyjskiego internetu od światowej sieci. Przewiduje ona m.in. stworzenie technicznej infrastruktury, która pozwoli na odcięcie się od świata. Na jej uruchomienie potrzeba będzie ok. 330 mln dolarów (około jednej dziesiątej tego, co Putin chce wydać na podwyżkę wypłat socjalnych). Jednak część (w postaci Centrum Monitoringu i Zarządzania Siecią) już powstaje. – To nie będzie ograniczenie wolności słowa, po prostu władze będą miały dodatkowy instrument blokowania zakazanych treści – mówił w czasie debaty parlamentarnej deputowany Leonid Lewin.

Proputinowska większość w parlamencie powoływała się na to, że już w listopadzie 2012 roku amerykańskiej National Security Agency udało się odłączyć cały kraj od internetu: Syrię. Jednak były pracownik agencji Edward Snowden w 2014 roku twierdził, że NSC chciała się po prostu włamać do systemu syryjskiego providera i niechcący uszkodziła jego główny router. Gdy agenci spróbowali naprawić urządzenie na odległość, to zepsuli je ostatecznie i pozbawili cały kraj internetu.

Świadomie udawało się odłączać jedynie poszczególne regiony kraju od sieci i zrobiono to w samej Rosji. W 2018 roku podczas protestów w Inguszetii (wywołanych zmianą granic z Czeczenią) odcięto tam internet.

Eksperci już pocieszają, że Rosji nie można odgrodzić od sieci tak jak Chiny. – Pekinowi udało się zastąpić wszystkie popularne zachodnie serwisy (wyszukiwarki, systemy płatności, sieci socjalne itd.) własnymi. U nas rynek nie jest wystarczająco duży, a ponadto większość naszych startupów ucieka na Zachód – powiedział Szarikow.