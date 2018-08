Amerykańska armia będzie swoje koszary... drukować?

Amerykańscy marines użyli specjalistycznej betonowej drukarki 3D do wydrukowania... baraków koszarowych. Wydrukowanie budynku o powierzchni ok. 46 metrów kwadratowych zajęło im zaledwie 40 godzin.

Według Marine Corps to pierwsze na świecie trwałe baraki betonowe, wytworzone przy użyciu technologii druku 3D.

Obiekt został wybudowany na początku tego miesiąca w U.S. Army Engineer Research and Development Center w Champaign w stanie Illinois. W prace budowlane oprócz wojska zaangażowani byli też żołnierzy Batalionów Roboczych US Navy (Seabees).

@USMC is leading the way in employing advanced technologies and robotic construction. The Additive Manufacturing Team at @MCSC_Quantico teamed up with Marines from @1stMEF to operate the world’s largest concrete 3D printer to print a 500-square-foot barracks hut in 40 hours. pic.twitter.com/e00osPVp9e — MCB Quantico (@MCB_Quantico) 29 sierpnia 2018

"Takie coś nigdy wcześniej nie było wykonywane" - zapewnił w specjalnym komunikacie kapitan Matthew Friedell, dyrektor ds. projektów w MCSC’s Operations and Programs/G-3. "Ludzie drukowali budynki i duże konstrukcje, ale nie robili tego na miejscu i wszystkiego naraz. To pierwszy na świecie wydruk ciągły z betonu na miejscu" - stwierdził.

Do drukowania wykorzystana została rzekomo największa na świecie drukarka do betonu. Kapitan Friedell powiedział, że praca trwała 40 godzin, ponieważ Marines dokładnie monitorowali pracę stale wypełniali drukarkę betonem. Zapewnił, że gdyby do mieszania i pompowania betonu wykorzystać inną specjalistyczną maszynę, czas druku można skrócić do 24 godzin.

marines.mil

Jak informuje Fox News, standardowo taki sam budynek 10 żołnierzy Marines budowałoby pięć dni. Z drewna.

marines.mil

- W prawdziwych lub symulowanych warunkach bojowych nie chcemy, aby Marines machali młotami i układali parkiet. Posiadanie betonowej drukarki, która może budować na żądanie, jest wielką przewagą dla Marines - zapewnił kapitan Friedell.