Carlos Sainz blisko Ferrari

Zawodnik McLarena od początku był głównym kandydatem do zastąpienia Niemca Sebastiana Vettela, który o zakończeniu współpracy z włoskim gigantem poinformował we wtorek. Według francuskich dziennikarzy sprawa jest już przesądzona i oficjalne ogłoszenie nowego kierowcy przez ekipę z Maranello to kwestia dni, nawet godzin.

Poniżej dalsza część artykułu