Grand Prix na żużlu: Polski dublet w Niemczech

Do półfinałów awansowało tym razem trzech Polaków. Na fazie zasadniczej udział w turnieju w Teterow zakończył tylko Janusz Kołodziej, który przywiózł do mety zaledwie dwa punkty i zajął przedostatnie miejsce. Dużo szczęścia miał za to Patryk Dudek. Zielonogórzanin w pięciu biegach zdobył 8 punktów - tyle samo, co trzech innych zawodników, ale tylko on miał na koncie dwa wygrane wyścigi, co jest pierwszym kryterium w przypadku identycznego dorobku.

Poniżej dalsza część artykułu