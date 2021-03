Marta Lempart: KE powinna ukarać Polskę

Marta Lempart mówiła także o tym, jak jej zdaniem powinna zareagować UE na to co dzieje się w Polsce w sferze praw człowieka.

– Spodziewam się, że Komisja Europejska przestanie udawać, że polski TK jest legalnie wybrany - bo nie jest. Ponadto, spodziewam się, że europarlamentarzyści przestaną sobie robić zdjęcia z hasztagami i współczuć polskim kobietom, tylko wdrożą sankcje i wdrożą regułę powiązania praworządności z budżetem. Nie przyjmuję do wiadomości tego, że „być może Polska złoży skargę do TSUE i, że być może TSUE uwzględni wniosek o tymczasowe zabezpieczenie”, co uniemożliwi stosowanie tej reguły. Nie ma żadnych przeszkód by Komisja Europejska już w tym momencie ukarała Polskę za to co się dzieje – stwierdziła aktywistka.