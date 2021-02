Tadeusz Rydzyk: Protesty po wyroku TK ws. aborcji? Satanistyczne orgie

Redemptorysta Tadeusz Rydzyk odniósł się do sprawy na antenie Radia Maryja, mówiąc, że obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa uniemożliwiają przyjmowanie eucharystii, co prowadzi do wzmożonej aktywności Szatana. W opinii Rydzyka za protesty po wyroku TK odpowiedzialny jest właśnie Szatan i restrykcje.

- Ateiści zrobią wszystko, żeby wyrwać ludzi z Kościoła. To jest diabeł, Szatan - powiedział. - Proszę zobaczyć, jak Szatan rozlewa tę swoją działalność. Przecież to, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie satanistyczne. To Szatan. Dlatego tak ważne, żeby ci ludzie się modlili. Modlitwa, eucharystia zatrzymuje Szatana, on tego się boi - dodał.

Rydzyk zaapelował także do wiernych, aby modlili się w kościołach, a nie przez internet. - Modlitwę przez internet zostawmy tym, którzy chodzić nie mogą - podkreślił.