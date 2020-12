Jarosław Makowski: Platforma jest podzielona ws. aborcji

- Deklaracja ideowa jest zarysowaniem ram, w których będzie operować i w których chce się odnaleźć nowa PO. Nie sądzę, żeby tak szczegółowe kwestie jak stosunek do aborcji był zawarty w deklaracji ideowej. On na pewno będzie zawarty w nowym programie PO, który będzie budowany właśnie na bazie deklaracji ideowej. To co jest dla nas wspólne i kluczowe, to przekonanie, że PO musi być partią wolności. Ludzie Platformy z młodszego i starszego pokolenia są przywiązani do tej idei i w tym kierunku idą te propozycje, rozwiązania i próba znalezienia kompromisu w samej Platformie – oznajmił szef Instytut Obywatelskiego.

Jarosław Makowski mówił także szerzej o zmianach ideowych w PO w kontekście prawa do aborcji. - Platforma jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się polskim społeczeństwie – jest podzielona w sprawie aborcji. Nie ma co kryć, że poglądy są różne: są osoby, które opowiadają się nową umową społeczną określającą prawo do aborcji, ale są również osoby, które kompletnie nie rozumieją dlaczego ten „kompromis” został naruszony przez Kościół i PiS. Widać, że różnice w dużym stopniu są pokoleniowe – stwierdził radny.

Działacz Platformy analizował również, dlaczego zmiany w PO są konieczne. – Są dwa rodzaje zmian, które przechodzi partia: z jednej strony jest to nacisk zewnętrzny polegający na tym, że jeśli partia nie chce się odnowić wewnętrznie, to przymusza ją do tego rzeczywistość, ale to zazwyczaj jest bolesne, ponieważ zwykle traci na znaczeniu. Jest też druga droga, to znaczy odnowy wewnętrznej i stworzenia takich mechanizmów, które będą powodować, że Platforma będzie nieustannie się aktualizować i dostosowywać do nowych wyzwań – stwierdził.