Zandberg do PiS: Liczyliście, że co się wydarzy? Niczego was nie nauczył 2016?

Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, ocenił na Twitterze, że „każdy ma prawo do wyrażania własnych poglądów, a demokratyczna władza musi uszanować protesty”. - Mam jednak 2 pytania. Co organizatorzy mają w głowie, aby w środku pandemii urządzać masowe demonstracje? Ile trzeba podłości by szczuć tłum pod czyimś domem? - dodał.

Posłowi PiS odpowiedział na Twitterze Adrian Zandberg z partii Razem. „Co wy mieliście w głowach, żeby wysługiwać się fanatykom właśnie teraz? Liczyliście, że co się wydarzy? Niczego was nie nauczył 2016?” - napisał, nawiązując do masowych „czarnych protestów” po odrzucenia przez zdominowany przez PiS Sejm projektu ustawy „Ratujmy kobiety” i jednoczesnego skierowania do prac w komisji projektu „Stop aborcji”.

„To, że wybuchnie oddolny bunt przeciwko temu barbarzyństwu, było oczywiste. Cała wina za to spada na was” - dodał poseł Lewicy, komentując wpis Schreibera. „Pełna władza, pełna odpowiedzialność” - zauważył.