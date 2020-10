O. Rydzyk o protestach: Zobaczcie, jaka wolność, aż swawola

W niedzielę protesty w dużej części przeniosły się pod kościoły czy kurie diecezjalne. „Hańba", „Myślę – czuję – decyduję", „Aborcja jest OK", „Moje ciało, mój wybór", „Piekło kobiet". To tylko niektóre z haseł na transparentach. Niektóre z nich zaczęły też pojawiać się na murach kościołów. Protesty rozlewają się również na mniejsze miejscowości.

Nie obyło się bez incydentów. W niedzielę w kilku miejscach w Polsce protestujący wtargnęli na msze – w Warszawie przed kościołem św. Krzyża doszło do szarpaniny z udziałem grupy narodowców. Wcześniej, w sobotę, w Katowicach policja zatrzymała na krótko posła Lewicy, doszło też do użycia siły wobec europosła Łukasza Kohuta i posłanki Nowoczesnej Moniki Rosy.

Protesty skomentował w Radiu Maryja jego dyrektor, o. Tadeusz Rydzyk. - Widzę co się dzieje w tej chwili w związku z orzeczeniem Trybunału o niezgodności z konstytucją zabijania nienarodzonych niepełnosprawnych. Konstytucja to mówi i tak Trybunał orzekł. I za to też dziękujemy. W związku z tym, co ta strona lewicowo-liberalna (robi), zobaczcie, jaka jest wolność w Polsce. Mówią w Unii Europejskiej niektórzy, nawet z Polski eurodeputowani, że w Polsce nie ma wolności. Zobaczcie, jaka wolność, aż swawola. To wyzywanie, te bluźnierstwa tej lewicy, lewactwa - mówił redemptorysta.

O. Rydzyk pytał słuchaczy, „jak jest zorganizowane w całym świecie to działanie przeciwko życiu, działanie przeciwko normalności, działanie przeciwko naturze ludzkiej”. - Zobaczcie, co się dzieje. Ta strona, powiedziałbym, antykatolicka, co wyprawia, żeby wyrwać wiarę, żeby wyrwać umiłowanie drogi bożej, przykazań. Na przykład te wszystkie marsze, które teraz robią - powiedział.

Dyrektor Radia Maryja skomentował też napis „Piekło kobiet”, który - jak relacjonował - pojawił się na przejściu w kierunku stacji. - Piekło to dopiero będzie, jeżeli nie będziemy słuchać Ducha Świętego, jeżeli nie będziemy słuchać Pana Boga. Nikomu tego nie życzę, tego piekła - stwierdził.

Toruński protest rozpoczął się w niedzielę przy pomniku Mikołaja Kopernika, ale demonstranci przemaszerowali także pod siedzibę Radia Maryja przy ul. Żwirki i Wigury. Policja nie chciała podać danych o frekwencji. Według organizatorów na miejscu było kilka tysięcy osób.