Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości

Jakie znaczenie w życiu społeczeństwa ma kultura i narodowa tożsamość – zastanowią się uczestnicy konferencji na KUL.

– Chcemy siłą przeszłości spojrzeć w przyszłość – mówi ks. prof. Marcin Wysocki, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i jeden z organizatorów zaplanowanej na 10 grudnia konferencji „Kultura i tożsamość". To już ósma konferencja, która zostanie zorganizowana w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości." Projekt prowadzony jest wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Radę ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Od strony merytorycznej koordynuje go Akademia Ignatianum w Krakowie.

Tematykę projektu stanowi dziesięć obszarów polskiego życia społecznego, które są ważne zarówno dla przyszłości Polski, jak i poziomu życia mieszkańców. To rodzina, praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa oraz obywatelskość i patriotyzm. Uczestnicy projektu pochylają się także nad sprawami związanymi z wolnością, suwerennością i praworządnością, ekologią, solidarnością społeczną i zrównoważonym rozwojem, godnością i sprawiedliwością społeczną, Europą i pojednaniem. Konferencje dotyczące tych zagadnień już się odbyły na różnych uczelniach w Polsce (cały projekt ruszył w marcu tego roku). Wkrótce odbędą się konferencje dotyczące kultury i tożsamości, a także problematyki osoby ludzkiej, jej praw i obowiązków. Projekt zakończy się w kwietniu 2019 r. w Krakowie międzynarodowym kongresem „Polonia Restituta- Europa".

„W 2018 roku chcemy uczcić naszych bohaterów i przypomnieć historię, która napawa każdego Polaka uzasadnioną dumą – napisał w publikacji dotyczącej tego projektu minister resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Powinniśmy też zdobyć się na aktualną diagnozę i refleksję, jak mądrzej kształtować teraźniejszość i przyszłość".

Najbliższa, grudniowa konferencja będzie szukała odpowiedzi na pytania dotyczące roli kultury i tożsamości narodowej w życiu kraju i społeczeństwa. – Na oba problemy chcemy spojrzeć szeroko – zaznacza ks. prof. Wysocki. – Wszyscy rozumieją znaczenie tych słów, ale łapiemy się na tym, że nie zawsze wiemy, co się pod nimi kryje. Chcemy napełnić te słowa treścią.

Wykładowca zwraca uwagę, że KUL jest najlepszym miejscem do prowadzenia rozmów o tożsamości i kulturze. – Lublin jest miastem trzech kultur – żydowskiej, prawosławnej i katolickiej. Jest to także miasto, które w przeszłości znajdowało się w centrum Polski, dziś leży na jej krańcach. Wszystko to wpłynęło na sposób postrzegania swojej tożsamości przez mieszkańców, a także rozwój kultury w regionie – zaznacza Wysocki. Podkreśla także, że również w czasach Polski Ludowej KUL był miejscem, które miało ogromny wpływ na polską tożsamość. – To była oaza wolności – przypomina Wysocki.

W konferencji na KUL udział wezmą m.in. prof. Andrzej Wodka, prezes AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na uczelniach kościelnych, Zofia Romaszewska, prof. Szewach Weiss, Zygmunt (Muniek) Staszczyk, lider T.Love., Krzysztof Zanussi oraz prof. Rocco Buttiglione.

