Samorządowcy protestują przeciwko feriom zimowym w jednym terminie

Zapowiedział podjęcie działań, by rząd zmienił decyzję w sprawie jednego terminu ferii zimowych. Podobne kroki chce podjąć także burmistrz Zakopanego.

- Dodatkowo docierają do nas kolejne projekty dalszych obostrzeń z zakazem podróżowania włącznie. To wszystko przeraża lokalne samorządy i przedsiębiorców – twierdzi Antoni Byrdy.

W swoim oświadczeniu zapowiedział też, że wraz z władzami innych gmin górskich będzie przekonywał rządzących do zmiany zapowiedzianych rozwiązań.

- Jeśli w kraju wprowadzona zostanie ostrzejsza forma lockdownu, w żyjących z turystyki górskich miejscowościach drastycznie spadnie poziom życia przeciętnego mieszkańca, a samorządy zostaną pozbawione środków finansowych do realizacji swoich podstawowych zadań – uważa burmistrz Szczyrku.

Podkreśla, że nie chciałby, aby władze miasteczka zostały zmuszane do wyłączania oświetlenia ulicznego, zaniechania odśnieżania, a w górach jest to zimą bardzo drogie zadanie, czy zwalniania pracowników.

Także burmistrz Wisły Tomasz Bujok, w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim" przyznaje, że nie wygląda to dobrze i bardzo się niepokoi. - Dla nas jest mnóstwo niewiadomych. Nie wiem, co mamy robić. Trzeba zachować spokój, bo dotyka to wszystkich – dodał burmistrz Bujok.