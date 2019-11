Francja: Ojcom już dziękujemy

Ustawa o bioetyce, która ma wejść w życie latem przyszłego roku, oznacza głęboką rewolucję cywilizacyjną. Tak jak obiecał w kampanii wyborczej Emmanuel Macron, zezwala ona samotnym kobietom i parom lesbijek na wykorzystanie takich technik jak in vitro, aby mieć potomstwo. Wątpliwości etyczne, czy dla spełnienia oczekiwań dwóch osób dorosłych można poświęcać prawo dziecka do posiadania ojca, zostały pominięte. Choć żadne z ugrupowań nie wprowadziło dyscypliny głosowania, projekt poparła przytłaczająca większość La Republique en Marche, partii prezydenta. Za przepisami głosowało 359 deputowanych, 114 było przeciwnych, a 72 wstrzymało się od głosu.

Taka postawa odzwierciedla postawę społeczeństwa. Z sondażu Odoxa wynika, że 63 proc. Francuzów opowiada się za prawem par lesbijek i samotnych kobiet do korzystania z technik wspomaganego zapłodnienia. To aż o 6 pkt proc. więcej niż jeszcze na początku października.

Ale Francuzi chcą pójść dalej. 68 proc. uważa, że pary heteroseksualne, które same nie mogą mieć potomstwa, powinny mieć prawo do legalnego korzystania z usług matek zastępczych. A 53 proc. twierdzi, że takie prawo powinno też przysługiwać parom gejów. To odpowiednio o 8 i 12 pkt proc. więcej niż na początku października.