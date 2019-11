Poznań żegna swoje „Helmuty"

"To ostatnia okazja, by przejechać się tym kultowym tramwajem po Poznaniu" – informuje poznański ratusz.

„Helmuty" to stare tramwaje sprowadzone w latach 90. z Niemiec. Wówczas miasta nie było stać na nowe pojazdy i kupowało używane tramwaje za zachodnią granicą.

- Sprzedawali je w cenie złomu, oni kupowali tramwaje niskopodłogowe, a my dostawaliśmy te, które do tej pory u nich jeździły. Kupowaliśmy takie 30-35 letnie, nazwę "helmuty" wymyślili sami poznaniacy, którzy stwierdzili, że jak tramwaje z Niemiec, to muszą się nazywać "helmuty" – wspominał w Radiu Poznań Jerzy Babiak, ówczesny dyrektor poznańskiego MPK.