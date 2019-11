Ocalić stare groby, pomóc potrzebującym

Znani chętnie kwestują

Od 1 do 3 listopada na Starych Powązkach datki do specjalnych puszek datki zbierają artyści, pisarze, dziennikarze, naukowcy czy politycy m.in. Maja Komorowska, Emilia Krakowska, Olgierd Łukaszewicz, Jan Englert, Adam Zdrójkowski, Anna Gzyra i Adam Fidusiewicz.

Od piątku do niedzieli trwa 25. jubileuszowa kwesta na Starym Cmentarzu w Łodzi. To jedna z najważniejszych nekropolii miasta. Powstała w latach 1855-58; od początku jako trójwyznaniowa - dla katolików, prawosławnych i ewangelików.

- Ja chciałbym zaapelować, by w dobie szczególnej dbałości o środowisko naturalne, na grobach naszych najbliższych składać prawdziwe kwiaty, nie sztuczne. Niech kwiaty, gdy już zwiędną wrócą tam, gdzie ich miejsce, do ziemi, a nie na śmietnik. A każdą zaoszczędzoną na sztucznej wiązance złotówkę, proszę wrzucić do puszki kwestujących - dodał ks. Michał Makula.

Dla bezdomnych i hospicjów

Zbiórka prowadzona jest też we Wrocławiu na cmentarzach: Osobowickim (od 10 do 16.), Grabiszyńskim (od 10.30 do 16.30), Kiełczowskim (od 10.30 do 16.00) i na cmentarzu parafii św. Rodziny na Sępolnie (od 10.00 do 16.00).