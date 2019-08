TOPR ratuje grotołazów z Jaskini Wielkiej Śnieżnej

Grotołazi utknęli w tzw. Przemkowych Partiach ok. pół kilometra poniżej wejścia do jaskini. Korytarz od wczoraj jest wypełniony wodą.

Z odsieczą grotołazom ruszyło Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do akcji w sobotę oddelegowano dziewięciu ratowników, których na miejsce przetransportował śmigłowiec. Przed wejściem rozbito bazę, gdzie czekał dodatkowy ratownik.

Okazało się, że wody w jaskini zebrało się na tyle dużo, że grotołazi nie mają szansy wyjścia, ponieważ znajdują się w odległym miejscu jaskini. Zalany jest ok. 20-metrowy, bardzo wąski korytarz, przez który trzeba się przeciskać się czołgając, a woda nie pozwala im się wydostać.

Dziś rano do akcji przyłączyła się kolejna, 11-osobowa grupa ratowników. Ratownik dyżurny Kamil Suder przekazał dziś, że na razie nie udało się nawiązać kontaktu z grotołazami.

Pierwsza grupa ratowników musiała rozbić obóz przy jaskini. TOPR-owcy szacują, że dojście do uwięzionych może im zająć nawet kilka dni. Wszystko zależy od warunków jakie będą pod ziemią. – Grotołazi są cali i zdrowi – zapewniał w TVN 24 Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.

Akcja ratownicza może potrwać nawet kilka dni. – Takie akcje w jaskiniach należą do najtrudniejszych, bo jaskinie są dosyć nieprzyjaznym środowiskiem dla ludzi. Panuje tam niska temperatura, w przypadku naszych tatrzańskich jaskiń to tylko trzy stopnie Celsjusza. Jest też wilgotno, a to potęguje uczucie zimna – tłumaczył w TVN24 Emanuel Soja, szef szkolenia Speleoklubu Dąbrowa Górnicza. Dodał, że już samo poruszanie się po jaskini jest dużym wysiłkiem fizycznym.