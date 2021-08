Niewielki tęczowy Kościół wygrał z MSWiA i Ziobrą

„Wykonanie zaskarżonej decyzji przed zbadaniem jej legalności przez sąd administracyjny może spowodować dla skarżącego skutki trudne do odwrócenia" – to fragment uzasadnienia do postanowienia, które wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zdecydował o wstrzymaniu wykreślenia z rejestru Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, posiadającego ponad stu wiernych i osiem wspólnot w całym kraju.

