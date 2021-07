Na pomoc młodym bocianom

Niecodzienna interwencja policjantów z komisariatu w Radymnie na Podkarpaciu. Ratowali dwa młode bociany, których gniazdo spadło na ziemię.

Dyżurny jarosławskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w Chotyńcu, ze słupa energetycznego spadło bocianie gniazdo, a przebywające w nim wcześniej młode bociany chodzą w pobliżu jezdni.

Mundurowi podjęli interwencję w tej sprawie. - Na miejscu okazało się, że jeden młody bocian nie przeżył upadku, pozostałym dwóm ptakom nic się nie stało – podaje policja.

Bociany były bezpieczne, znajdowały się na łące i nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.

Policjanci postanowili pomóc młodym ptakom. Mundurowi skontaktowali się z pogotowiem energetycznym oraz z Urzędem Gminy Radymno.

Ostatecznie bociany trafiły do lecznicy dla zwierząt w Przemyślu, gdzie otrzymały bezpieczne schronienie.

Co zrobić gdy młody bocian wypadnie z gniazda? - Wyrzucenie młodego najczęściej jest to dowodem choroby ptaka i wynoszenie go do gniazda zwykle nie przynosi efektu, bo dorosłe ptaki i tak zaraz go znowu wyrzucą – podaje portal bociany.pl.

Radzi, że można malucha próbować włożyć do gniazda po pewnym czasie, gdy się go odkarmi i na nabierze on nieco siły. - Jeżeli ptak wypadł na przykład przy nauce lotu lub od wiatru, szanse, że zostanie zaakceptowany przez rodziców są znacznie większe – uważają eksperci portalu.

Tłumaczą, że jeżeli jest to pisklę małe w puchu, to można bez obaw brać je do rąk. - Pamiętajmy, że chcąc ratować pisklę należy przede wszystkim pokazać je lekarzowi weterynarii, który oceni jego stan.

Najlepiej oddać ptaka do ośrodka rehabilitacji zwierząt, gdzie ma szansę zostać odchowany i wypuszczony na wolność – podaje portal.

Listę ośrodków rehabilitacji zwierząt można znaleźć na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.