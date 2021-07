Pies został w bagażniku wynajętego auta. Sprawą zajmują się służby

- Na podstawie historii wynajmu tego konkretnego samochodu udało się szybko dotrzeć do właścicielki czworonoga. Podczas rozmowy telefonicznej początkowo nie mogła sobie przypomnieć, o czym też mogła zapomnieć i dopiero po podpowiedzi pracownika BOK-u dostała olśnienia – podała firma.

Dodała, że nie przyjmuje również tłumaczenia, że pies miał być pozostawiony w samochodzie przez przypadek i tylko na chwilę, ponieważ od zakończenia jednego wynajmu do rozpoczęcia następnego, przez kolejnego użytkownika minęło ponad pół godziny.

- Nawet nie chcemy myśleć, co by się wydarzyło, gdyby nasz użytkownik wybrał spacer zamiast przejazdu samochodem. Sprawa została oczywiście zgłoszona do odpowiednich służb – poinformowała firma.