Kierowcy zaczynają zwalniać

Od stycznia do blisko połowy czerwca za tzw. 50+, czyli za przekroczenie o tyle dozwolonej prędkości, w całym kraju 27 899 kierowcom zatrzymano prawo jazdy – to tylko o jedno więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Z kolei w samym czerwcu stracili z tego powodu 2005 dokumentów, i to już o ponad 0,5 tys. mniej niż w analogicznym okresie minionego roku. – Dla zobrazowania, tylko jednego czerwcowego dnia rok temu „prawko" za prędkość zabrano 231 kierowcom, a w tegoroczny ten sam czerwcowy dzień – jedynie 79. I to przy ładnej pogodzie, która zachęca do szybszej jazdy i znacznym ruchu – zauważają policjanci. – Ta poprawa zaistniała w ostatnich dniach, bo jeszcze pod koniec maja był niewielki wzrost zabranych praw jazdy – mówi insp. Opas.