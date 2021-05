Muzeum w Krakowie przypomni ofiary KL Plaszow

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow rozpoczęło działalność od początku tego roku, na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jest ono zarządzane przez Muzeum Krakowa, ale do końca 2051 r. będzie współprowadzone wspólnie przez gminę miejską Kraków i Ministerstwo Kultury.

Miasto i szef resortu kultury zobowiązali się do solidarnego finansowania działalności bieżącej muzeum, a także przeznaczenia do końca 2025 r. po 25 mln zł na realizację inwestycji muzealnej.

– Projekt wykonawczy stanie się w przyszłym roku podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych – dodaje.

Element tożsamości

Muzeum powstało na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Skarbu Państwa. Obejmuje teren o powierzchni ok. 40 hektarów: w tym obszar około 37 hektarów, który od 2002 r. jest wpisany do rejestru zabytków. Znajdują się na nim relikty dwóch przedwojennych cmentarzy żydowskich, zabudowań obozowych oraz trzy miejsca egzekucji i masowe groby.