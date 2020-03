Kobiety mają 12 mln złotych długów

Niespłacone kredyty, alimenty i mandaty za jazdę na gapę – przez to kobiety trafiają na „czarną listę", a najszybciej – młode. Łącznie mają 12 mln zł długu.

Choć kobiety stanowią tylko jedną trzecią wszystkich dłużników i zalegają na mniejsze kwoty niż mężczyźni, to jednak częściej niż oni ogłaszają upadłość konsumencką. Co ciekawe, lawinowo – aż pięciokrotnie – zwiększyło się grono najmłodszych kobiet, które wpadły w pętlę zadłużenia – wskazują dane Krajowego Rejestru Długów, które poznała „Rzeczpospolita". Poniżej dalsza część artykułu

Kłopoty przez kredyty Łącznie 918 tys. kobiet w kraju jest zadłużonych na przeszło 12,6 mld zł (średnia zaległość to 13,8 tys. zł, gdy u mężczyzny – 21 tys. zł). Rekordzistką jest mieszkanka Mazowsza, 49-latka, która ma do spłaty aż 25 mln zł, a zalega funduszom sekurytyzacyjnym i sądowi. Kim jest z zawodu, rejestr nie określa. Dostarcza jednak wielu ciekawych informacji o finansach pań.

Największą grupę, ponieważ jedną czwartą wszystkich kobiet figurujących w bazie, stanowią 36-, 45-latki. Jednak, co znamienne, od 2015 r. gwałtownie zwiększyły się długi najmłodszej grupy wiekowej, czyli kobiet w wieku od 18 do 25 lat. Tylko w ciągu pięciu lat ich grono wzrosło z 9,3 tysiąca do blisko 54 tys.

Czy jest to wyraz emancypacji, czy może zmiana pokoleniowa, która sprawia, że kobiety mniej roztropnie podchodzą do finansów? Eksperci KRD twierdzą, że z oceną trzeba poczekać kilka lat, kiedy okaże się, czy ten trend się utrwali.

Z raportu wynika, że dla wielu kobiet prawdziwe problemy finansowe zaczynają się po czterdziestce. I tak u 41-latek średnie zadłużenie przekracza 15 tys. zł i spada poniżej tego poziomu dopiero tuż po osiemdziesiątce.

Najbardziej zadłużone są 49-latki (każda musi oddać średnio 19 tys. zł). Podczas gdy u pań przed czterdziestką średni dług jest o ponad połowę niższy. Komu panie są winne?

Ponad 2 mld zł to zaległości z tytułu kredytów i pożyczek, pół miliarda złotych to zaległe alimenty, a 152 mln zł to mandaty za jazdę na gapę. Kobiety nie płacą też operatorom telekomunikacyjnym, sądom czy bibliotekom. Najwięcej, 8,6 mld zł, mają do odzyskania od pań firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne, które odkupiły długi od banków, telekomów, ubezpieczycieli.

Wysokie aspiracje? Dużo częściej w pętlę zadłużenia wpadają kobiety z miast – jest ich 83 proc. i tylko 17 proc. mieszkających na wsi.

Co zaskakujące, prym wiodą długi pań z małych miejscowości oraz z wielkich, ponad 300-tys. miast.

Powód? „Wpływ na to mogą mieć niższe dochody w małych miejscowościach w połączeniu z aspiracjami ich mieszkańców do życia na poziomie metropolii. Z kolei na zadłużanie się mieszkańców dużych miast rzutują znacznie wyższe koszty życia nie zawsze rekompensowane wyższymi pensjami" – czytamy w analizie KRD.

Na czele zadłużonych regionów jest Śląsk, za nim: Mazowsze, Dolny Śląsk, Wielopolska.

Kiedy życie „pod kreską" mocno utrudnia codzienność, część kobiet ogłasza bankructwo – i decydują się na to częściej niż mężczyźni (w ubiegłym roku zrobiło to blisko 57 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn). Najczęściej 52-latki.

– Prawdopodobnie dlatego, że kobiety, zwłaszcza gdy zostają same z dziećmi, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji – oceniają eksperci z KRD.

– Kobiety są większymi finansowymi pesymistkami niż mężczyźni – uważa Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG. – W naszym niedawnym badaniu „Portfel statystycznego Polaka" kobiety deklarowały, że zdecydowanie rzadziej zalegają z opłatami niż mężczyźni, mimo to gorzej oceniają swoją sytuację finansową. Częściej też skarżą się, że muszą ograniczać wydatki. Większość pań uważa, że koszty życia w kraju są bardzo wysokie – dodaje prezes Łącki.