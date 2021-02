Polacy żyją coraz krócej. Powodem koronawirus

Liczba nowych zakażeń idzie w górę. We wtorek resort zdrowia poinformował o 6310 nowych zakażeniach. To w porównaniu z poniedziałkiem wzrost o 2420 przypadków, a licząc tydzień do tygodnia – wzrost o 1132. Epidemiolodzy spodziewają się dużego wzrostu od środy. – Powinniśmy widzieć w statystykach „efekt Zakopanego", czyli niekontrolowanej zabawy sprzed półtora tygodnia – mówi prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

Poniżej dalsza część artykułu