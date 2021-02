Kolejna fala aresztowań w Turcji

Nie ma już wątpliwości, że to bojownicy Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) zamordowali 13 uprowadzonych obywateli Turcji. Ciała zamordowanych znaleźli tureccy żołnierze w skalnej grocie w rejonie Gare, na terenie irackiego Kurdystanu. Została opanowana po ciężkich walkach w ramach wielkiej ofensywy tureckiej armii po irackiej stronie granicy.

Zdaniem rządu prokurdyjska HDP jest mocno związana z PKK, co w mało przekonujący sposób przedstawiono właśnie po raz kolejny w spocie państwowej agencji prasowej Anadolu. Jest tam twierdzenie, iż PKK została „wyznaczona" przez UE oraz USA do działań szkodliwych dla Turcji. Tymczasem zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia uznają PKK, tak jak i Turcja, za organizację terrorystyczną. Dla Ankary nie ma to znaczenia, gdyż stawia znak równości pomiędzy PKK oraz kurdyjskimi bojówkami w Syrii (YPG) wspieranymi przez państwa zachodnie w walce z ISIS, czyli samozwańczym tzw. Państwem Islamskim.