Większość Polaków zetknęła się ze zjawiskiem pracy przymusowej

Co wiemy o problemie? Z sondażu fundacji wynika, że tylko co ósmy Polak postrzega pracę przymusową jako ważny problem społeczny (prym wiedzie przemoc domowa i mobbing), choć aż 75 proc. zetknęło się z nią bezpośrednio.

Echem odbiła się tragedia Ukraińca, który pracował przy produkcji trumien w zakładzie w Wielkopolsce (w 2019 r.), a gdy zasłabł, jego szefowa wywiozła ciało do lasu i porzuciła – mężczyzna zmarł. Dramat przeżyło też pięciu bezdomnych zmuszanych do niewolniczej pracy w Annowie – jeden z mężczyzn (Polak) próbował popełnić samobójstwo. A także, Nina, Białorusinka ściągnięta do Polski jako pomoc domowa – zabrano jej paszport, musiała pracować od świtu do nocy – w domu, ogrodzie, na polu. Jej gehenna skończyła się, gdy ciężko zachorowała, trafiła do szpitala.