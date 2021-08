AgroUnia blokuje drogi. Strajki potrwają nawet 48 godzin

Domagają się rozmów z rządem przede wszystkim na temat problemów ze sprzedażą trzody chlewnej, spowodowanych ASF.

Zarzucają władzy, że wprowadzanymi ustawami "wyrzuca rolników z wiosek". Ogranicza produkcję żywności zakazując budowania chlewni i kurników oraz innych budynków gospodarczych.

Chcą, aby na czele zespołu, który podejmie z nimi rozmowy, stał Mateusz Morawiecki, bo "spotykali się już z ministrami i osłami, którzy mieli rozwiązać te problemy" - jak mówił dziś Kołodziejczak.

Lider AgroUnii mówił, że rolnicy i inne grupy społeczne, takie jak medycy czy nauczyciele, nie czują swojej podmiotowości, którą odebrali im rządzący.

- Dobrze pracujemy, ale godnie nie zarabiamy, bo politycy zajmują się głupotami, zamiast tym, co do nich zależy. Politycy okradają Polaków, bo biorą pieniądze za swoją pracę, a jej nie wykonują, więc to jest kradzież - mówił Kołodziejczak, cytowany przez Onet.