Członek Ligi zastrzelił w barze imigranta. Salvini go broni

Lokalne media piszą, że do kłótni między mężczyznami doszło w barze, w centrum miasta Voghera. Adriatici miał sięgnąc po broń, gdy El Boussetaoui przewrócił go na ziemię w chwili, gdy radny Ligi chciał wezwać policję.

- Jako ofiara napaści zareagował i przypadkowo wystrzelił - powiedział Salvini w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych.

Zdaniem Salviniego Adriatici działał w samoobronie, a El Boussetaoui był w przeszłości notowany.

Przeciwnicy polityczni krytykują Salviniego za to, że ten formułuje tak jednoznaczne sądy w czasie, gdy policja prowadzi śledztwo.

- Każdy, bez wyjątku, musi potępić logikę Dalekiego Wschodu i samodzielne wymierzanie sprawiedliwości - powiedział Vinicio Peluffo, stojący na czele Partii Demokratycznej w Lombardii.

- Jeśli Liga sądzi, że noszenie broni sprawia, iż jest bezpieczniej, jest to naprawdę niepokojące, ponieważ doprowadza to tylko do rozlewu krwi, a nie do (zapanowania) prawa i porządku - dodał.