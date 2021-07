Rekordowa cena za legendarną grę komputerową

Dom aukcyjny Heritage Auctions w Dallas poinformował, że gra została sprzedana w piątek. Była to rzadka wersja, z limitowanej serii, która powstawała w ciągu kilku miesięcy pod koniec 1987 roku. "The Legend of Zelda" to popularna gra przygodowa fantasy, która została wydana po raz pierwszy w 1986 roku.

- "The Legend of Zelda" to początek jednej z najważniejszych sag w grach; jej historycznego znaczenia nie można lekceważyć, to prawdziwy przedmiot kolekcjonerski – powiedziała w oświadczeniu Valarie McLeckie, specjalistka ds. gier wideo w Heritage.

W kwietniu dom aukcyjny sprzedał nieotwartą kopię Super Mario Bros. Nintendo, która została kupiona w 1986 roku i zapomniana w szufladzie biurka za 660 000 dolarów.