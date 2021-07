Katolicy nie chcą Festiwalu Kolorów w Wieluniu. Apel do burmistrza

Autorzy apelu zwracają uwagę, że "efektowna i dające sporo śmiechu zabawa jest sprzeczna z wiarą w Jezusa Chrystusa". Cytują również fragment dekalogu.

"Uczestnictwo w święcie Holi to dla osoby ochrzczonej bezmyślne odejście od Prawdy Objawionej. Jeśli ktoś zaangażuje się w to głębiej to będziemy mieli do czynienia z bałwochwalstwem, które niesie zagrożenie natury duchowej".

W piśmie do władz Wielunia wskazano również na liczne komplikacje zdrowotne, jakie może przysporzyć uczestnictwo w tego rodzaju imprezie.

Autorzy zaapelowali o odwołanie imprezy i zakazanie podobnych wydarzeń w przyszłości.