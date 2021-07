Pierwsza Inuitka Gubernatorem Generalnym Kanady

Dziś rano podczas konferencji prasowej w Kanadyjskim Muzeum Historiipremier Justin Trudeau ogłosił, że królowa Elżbieta II przyjęła jego rekomendację Mary Simon, byłej przewodniczącej Inuits Tapiriit Kanatami, narodowej organizacji Inuitów, jako 30. gubernatora generalnego w Kanadzie.

Mary Simon pochodzi z Nunavik w północnym Quebecu. Jest byłą dyplomatką - pełniła funkcję ambasadora Kanady w Danii oraz ambasadora do spraw okołobiegunowych. Na początku swojej kariery była sprawozdawcą telewizji CBC North.

Przyjmując z rąk premiera Trudeau nominację na stanowisko Guberatora Generalnego Kanady, Simon podziękowała najpierw w języku Inuitów. Potem już po angielsku podziękowała za "historyczną szansę" i stwierdziła, że jest zaszczycona, mogąc jako pierwsza w historii reprezentantka rdzennej ludności Kanady pełnić rolę przedstawicielki królowej brytyjskiej.

W kanadyjskich mediach społecznościowych w komentarzach dotyczących informacji o powołaniu Mary Simon na to stanowisko powtarzają się wyrazy ubolewania, że taki gest nastąpił dopiero teraz, gdy co kilka dni do wiadomości publicznej trafiają informacje o odkryciach masowych grobów dzieci rdzennej ludności, przymusowo umieszczanych w katolickich szkołach na terenie całej Kanady i wynaradawianych.