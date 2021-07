Co minutę jedenaście osób umiera z głodu

Według danych opublikowanych w raporcie "The Hunger Virus Multiplies", co minutę na świecie umiera z głodu 11 osób.

Raport wskazuje, że obecnie 155 milionów ludzi na świecie żyje na kryzysowym poziomie braku bezpieczeństwa żywnościowego lub głoduje - w ciągu roku liczba ta wzrosła o 20 milionów.

Około dwie trzecie z tej liczby cierpi głód, ponieważ ich kraj pozostaje w konflikcie militarnym.

- Zamiast walczyć z pandemią, strony walczą ze sobą, zbyt często zadając ostatni cios milionom już dotkniętych katastrofami pogodowymi i wstrząsami gospodarczymi - mówiła szefowa Oxman America Abby Maxman.

Mimo trwającej od ponad roku pandemii, w tym samym czasie wydatki na zbrojenia wzrosły o 51 miliardów dolarów - to suma, która co najmniej sześciokrotnie przekracza kwotę, której potrzebuje ONZ, by zwalczyć głód.

- Głód jest nadal używany jako broń w konfliktach, które pozbawiają cywilów żywności i wody i utrudniają pomoc humanitarną - mówiła Maxman.

Raport "The Hunger Virus Multiplies" wskazuje, że najpoważniejsza sytuacja panuje obecnie w Afganistanie, Etiopii, Sudanie Południowym, Syrii i Jemenie - wszystkie te kraje są uwikłane w konflikty zbrojne.

Organizacja wezwała rządy do starań o wygaszenie konfliktów oraz do zapewnienia agencjom pomowcowym możliwość działań w strefach konfliktów. Oxfam wezwał również kraje będące darczyńcami do „natychmiastowego i pełnego” sfinansowania wysiłków ONZ na rzecz walki z głodem. Tymczasem globalne ocieplenie i gospodarcze reperkusje pandemii spowodowały 40 proc. wzrost światowych cen żywności, najwyższy od ponad dekady.