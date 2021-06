Naczelny lekarz Anglii zaczepiany na ulicy. Rząd potępia

Film został opublikowany na Twitterze. Dwóch roześmianych młodych mężczyzn, widocznych na nagraniu, śmiejąc się i zachowując głośno zaczepia Whitty'ego na ulicy. Jeden z nich kilkukrotnie obejmuje naczelnego lekarza Anglii ramieniem wokół szyi.

55-letni Whitty w ostatnich miesiącach stał się jedną z twarzy walki brytyjskich władz z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

- To odrażające i te zbiry muszą być znalezione i oskarżone. Zero tolerancji dla napastowania funkcjonariuszy publicznych - oburzał się Nadhim Zahawi, minister ds. szczepień w rządzie Borisa Johnsona.

Footage has emerged of Professor Chris Whitty being manhandled by two men in the street.



