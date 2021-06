Singapur się starzeje: Mniej dzieci, mniej imigrantów PAP/EPA

Populacja Singapuru w ciągu ostatniej dekady rosła co roku o ok. 1,1 proc. - to najniższe tempo przyrostu liczby mieszkańców w tym kraju od momentu, gdy uzyskał on niepodległość w 1965 roku - wynika z danych ze spisu powszechnego opublikowanych w środę.